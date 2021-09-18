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На Кубе из-за перегрузок сети произошли массовые отключения света

Валентина Пескова
19:47 18.09.2021
Частично обесточенными на несколько часов оказались восточные провинции страны Ольгин, Гранма, Сантьяго-де-Куба и Гуантанамо.
На Кубе из-за перегрузок сети произошли массовые отключения света
© Фото: w26 ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Электроснабжение нескольких восточных провинций Кубы было нарушено в ночь на 18 сентября. В сети начались серьезные перегрузки из-за аварии на ряде участков ЛЭП.

Как сообщил оператор энергоснабжения Кубы компания Union Electrica, частично обесточенными на несколько часов оказались провинции Сантьяго-де-Куба, Ольгин, Гуантанамо и Гранма.

В настоящий момент на востоке страны ведутся работы по постепенному восстановлению электроснабжения. Комиссия расследует причины инцидента.

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