В стране и мире На Кубе из-за перегрузок сети произошли массовые отключения света Валентина Пескова Частично обесточенными на несколько часов оказались восточные провинции страны Ольгин, Гранма, Сантьяго-де-Куба и Гуантанамо. © Фото: w26 ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Электроснабжение нескольких восточных провинций Кубы было нарушено в ночь на 18 сентября. В сети начались серьезные перегрузки из-за аварии на ряде участков ЛЭП. Как сообщил оператор энергоснабжения Кубы компания Union Electrica, частично обесточенными на несколько часов оказались провинции Сантьяго-де-Куба, Ольгин, Гуантанамо и Гранма. В настоящий момент на востоке страны ведутся работы по постепенному восстановлению электроснабжения. Комиссия расследует причины инцидента. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика