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В Северо-Кавказском военном училище 80 воспитанников торжественно посвятили в суворовцы

Валентина Пескова
19:31 18.09.2021
Будущим защитникам Отечества торжественно передали все положенные военные символы, после чего они прошли торжественным маршем по местам проведения занятий.
В Северо-Кавказском военном училище 80 воспитанников торжественно посвятили в суворовцы
© Фото: Минобороны РФ
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Во Владикавказе в Северо-Кавказском суворовском военном училище 80 будущих учащихся перед лицом своих командиров и товарищей дали торжественную клятву суворовца.

Посвящение в суворовцы - настоящий ритуал, который существует с момента образования училища. Первые воспитанники военных училищ имени полководца Суворова приносили точно такую же присягу еще в 1944 году.

После произнесения клятвы каждому воспитаннику вручается удостоверение учащегося суворовского училища. На поздравление начальника училища, полковника Руслана Тавитова, курсанты ответили троекратным «ура». 

Когда все символы будущих защитников Отечества были торжественно переданы новоявленным суворовцам, они своим первым в жизни торжественным маршем прошли по местам проведения будущих занятий.

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