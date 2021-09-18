Памфилова сообщила о превышении 25% явки на выборы в Госдуму РФ

Явка на выборы в Государственную думу России перевалила за 25% и составляет на данный момент 25,64%. Второй день выборов в целом выдался более спокойным и без происшествий. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Явка в среднем по России по выборам в Государственную думу на 15 часов составила 25,64%. Минимальная явка у нас в Санкт-Петербурге (14,84%), Хакасии (14,53%) и Калининградской области (14,48%)», - заявила она.

Максимальная же, по данным Памфиловой, зафиксирована в Кемеровской области (46,86%), Республике Тыва (50,14%) и Карачаево-Черкесии (52,85%).

Также известно, что по итогам двух дней аннулирование бюллетеней зафиксировано в Мордовии, Ульяновской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях. Общее число признанных недействительными бюллетеней - 6203. Голосование продлится до 19 сентября.