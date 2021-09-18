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Памфилова сообщила о превышении 25% явки на выборы в Госдуму РФ

Егор Левин
18:15 18.09.2021
Максимальная явка зафиксирована в Кемеровской области, Республике Тыва и Карачаево-Черкесии.
Памфилова сообщила о превышении 25% явки на выборы в Госдуму РФ
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Явка на выборы в Государственную думу России перевалила за 25% и составляет на данный момент 25,64%. Второй день выборов в целом выдался более спокойным и без происшествий. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Явка в среднем по России по выборам в Государственную думу на 15 часов составила 25,64%. Минимальная явка у нас в Санкт-Петербурге (14,84%), Хакасии (14,53%) и Калининградской области (14,48%)», - заявила она.

Максимальная же, по данным Памфиловой, зафиксирована в Кемеровской области (46,86%), Республике Тыва (50,14%) и Карачаево-Черкесии (52,85%).

Также известно, что по итогам двух дней аннулирование бюллетеней зафиксировано в Мордовии, Ульяновской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях. Общее число признанных недействительными бюллетеней - 6203. Голосование продлится до 19 сентября.

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