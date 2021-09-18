Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Затонувший от столкновения с опорой моста катер в Петербурге вытащили из воды

Елизавета Потейчук
18:17 18.09.2021
Принимаются меры по поднятию катера из воды, по предварительной информации, три человека госпитализированы.
© Видео: Северо-западная транспортная прокуратура, Telegram © Фото: Северо-западная транспортная прокуратура, Telegram
Читайте нас на:

Северо-западная транспортная прокуратура опубликовала видео извлечения затонувшего катера от столкновения с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Незадолго до этого транспортной прокуратурой была организована проверка по случаю столкновения катера с опорой моста.

«По предварительным данным, на борту находились четыре человека, все спаслись, трое - в больнице», - рассказала старший помощник Северо-Западного транспортного прокурора Наталья Орлова.

Ранее под Мурманском перевернулся катер с людьми. Один из находящихся на борту человек погиб.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.