В стране и мире Затонувший от столкновения с опорой моста катер в Петербурге вытащили из воды Елизавета Потейчук Принимаются меры по поднятию катера из воды, по предварительной информации, три человека госпитализированы. © Видео: Северо-западная транспортная прокуратура, Telegram © Фото: Северо-западная транспортная прокуратура, Telegram Читайте нас на: Северо-западная транспортная прокуратура опубликовала видео извлечения затонувшего катера от столкновения с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства. Незадолго до этого транспортной прокуратурой была организована проверка по случаю столкновения катера с опорой моста. «По предварительным данным, на борту находились четыре человека, все спаслись, трое - в больнице», - рассказала старший помощник Северо-Западного транспортного прокурора Наталья Орлова. Ранее под Мурманском перевернулся катер с людьми. Один из находящихся на борту человек погиб. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика