Затонувший от столкновения с опорой моста катер в Петербурге вытащили из воды
Принимаются меры по поднятию катера из воды, по предварительной информации, три человека госпитализированы.
© Видео: Северо-западная транспортная прокуратура, Telegram © Фото: Северо-западная транспортная прокуратура, Telegram
Северо-западная транспортная прокуратура опубликовала видео извлечения затонувшего катера от столкновения с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.
Незадолго до этого транспортной прокуратурой была организована проверка по случаю столкновения катера с опорой моста.
«По предварительным данным, на борту находились четыре человека, все спаслись, трое - в больнице», - рассказала старший помощник Северо-Западного транспортного прокурора Наталья Орлова.
Ранее под Мурманском перевернулся катер с людьми. Один из находящихся на борту человек погиб.