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Три сотрудника водоканала погибли в Кривом Роге при проведении работ

Валентина Пескова
17:31 18.09.2021
Трагедия в украинском городе произошла случайно, когда мужчин вдруг неожиданно затянуло в насос водоочистительного комплекса.
Три сотрудника водоканала погибли в Кривом Роге при проведении работ
© Фото: ДНС, Днипро, Telegram
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В Кривом Роге погибли три сотрудника Радушанского водоочистительного комплекса. Мужчин по неизвестной причине затянуло в насос водоканала во время проведения работ.

Тела сотрудников «Кривбассводоканала» спасателям пришлось извлекать из колодца 6-метровой глубины.

В полиции завели уголовное дело по статье 272 часть 2 УК Украины «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью». Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

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