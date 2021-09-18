Три сотрудника водоканала погибли в Кривом Роге при проведении работ

В Кривом Роге погибли три сотрудника Радушанского водоочистительного комплекса. Мужчин по неизвестной причине затянуло в насос водоканала во время проведения работ.

Тела сотрудников «Кривбассводоканала» спасателям пришлось извлекать из колодца 6-метровой глубины.

В полиции завели уголовное дело по статье 272 часть 2 УК Украины «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью». Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.