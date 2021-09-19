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«Огневой вал» артиллерии: как «МСТА» и «Малка» стерли условного противника в пыль

Егор Левин
10:10 19.09.2021
Основной ударной силой стали 152-миллиметровые пушки, но «на горячее» отстрелялась и сверхмощная 203-миллиметровая «Малка».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Артиллерия Западного военного округа (ЗВО) также принимала участие в учениях «Запад-2021».

Боевые орудия организовали «Огневой вал» - выстрелы из всех имеющихся 152-миллиметровых пушек, таких как «Акация», «Мста» и другие. «На горячее» - сверхмощная «Малка» и ее 203 миллиметра. Эффектные кадры одновременной стрельбы сняла программа «Военная приемка».

200 тысяч военных, 760 единиц бронетехники, свыше 80 самолетов и вертолетов, 15 кораблей, ВДВ, артиллерия, новейшие ракетные системы, тяжелые огнеметы, беспилотники, боевые роботы - это крупнейшее военное учение года «Запад-2021», которое проходило 7 дней на 14 полигонах России и Белоруссии в условиях, максимально близких к боевым. Первое в истории массовое ночное десантирование, первый выход в бой роботов, битва десанта в условиях жилого города, воздушные бои и рекорды военных инженеров - все это в новом выпуске «Военная приемка. Приказ на “Запад-2021”» по горячим следам главных учений Вооруженных Сил России. Также на Youtube и в приложении SMART.TV.

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