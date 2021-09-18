Армия Плавучая мастерская Черноморского флота «ПМ-138» проходит через Дарданеллу и Босфор на пути в Севастополь Егор Левин Находясь в составе отряда, «ПМ-138» обеспечивал и поддерживал техническое состояние кораблей ВМФ РФ в Средиземном море © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Плавучая мастерская Черноморского флота «ПМ-138» возвращается в Севастополь из Средиземного моря. Как сообщается, в настоящий момент мастерская проходит через черноморские проливы Дарданеллы и Босфор. На Черноморском флоте отметили, что экипаж «ПМ-138», находясь в составе отряда, обеспечивал и поддерживал техническое состояние кораблей ВМФ РФ в Средиземном море. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика