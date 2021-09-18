СМИ: скончался экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика

Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил вечером пятницы, 17 сентября, алжирский государственный канал TV1 со ссылкой на президентскую канцелярию, передает ТАСС.

«Умер бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика», - заявила президентская канцелярия.

Бутефлика руководил страной с 1999 года, а в 2019 году заявил конституционному совету страны о своей отставке. При этом он продолжал принимать важные для Алжира решения и издавать указы в переходный период.