СМИ: мужчина бросил взрывное устройство в здание консульства КНР в Рио-де-Жанейро

Согласно информации прессы, в четверг в Рио-де-Жанейро неизвестный мужчина достал из сумки и бросил в здание китайского консульства взрывное устройство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание.

Как указывает пресса, атака произошла в 21.48 по местному времени. Сообщается, что правонарушителя - одетого в черное мужчину - зафиксировали камеры наблюдения.

Бросив предмет, в соответствии с данными прессы, злоумышленник сразу же убежал. На место происшествия, как пишет СМИ, оперативно прибыла полиция и саперы. По указанной информации, в результате случившегося никто не пострадал. Личность нападавшего в настоящее время устанавливается.