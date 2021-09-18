На рейсе из Пекина в Париж произошел взрыв

Рейс, направлявшийся в Париж из Пекина, вернулся в пункт вылета из-за взрыва на борту. Инцидент произошел в самолете компании Air France.

Возгорание произошло в 22:50 по московскому времени. Во время полета пассажиры сначала услышали необычный шум, а после раздался взрыв. Очевидцы рассказывали также и о запахе гари внутри самолета. Информацию сообщает издание «Бэйцзин жибао».

В процессе разрешения ситуации самолет кружил на небольшой высоте и благополучно приземлился через 13 минут. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Пассажиров направят в Париж другим рейсом.