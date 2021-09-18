На Воробьевых горах проходит забег по пересеченной местности «Sparrow Hills Trail»

Сегодня, 18 сентября, в самом сердце Москвы - на Воробьевых горах - проходит забег Sparrow Hills Trail по пересеченной местности от Лиги Героев.

Природный рельеф, естественные препятствия и финишный подъем по горнолыжному склону с набором высоты 50+ метров - то, с чем придется столкнуться участникам.

В рамках забега представлены четыре дистанции разной сложности: 2 километра, 5 километров, 10 километров и 16 километров.

Лига Героев — крупнейший в России организатор спортивных массовых событий с мировым именем. За 8 лет под команда Лиги Героев организовала более 350 событий в СНГ и Европе. Руководителем команды является Ксения Шойгу.