В Дагестане ливни разрушили два километра дороги
В настоящий момент движение машин на дороге приостановлено, часть участков закрыта.
© Видео: bezhta.original, Instagram © Фото: bezhta.original, Instagram
В Дагестане ливни разрушили два километра дороги.
Местные жители начали активно делиться кадрами произошедшего в социальных сетях.
Вчера вечером, 17 сентября, сель сошел на трассу Тлядал — Бежта — Кидеро. Поток размыл землю и разрушил опору моста.
В настоящий момент движение машин на дороге приостановлено, часть участков закрыта. Людям приходится добираться по обходному пути через Цумадинский район.