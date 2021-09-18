В Сети опубликовали видео озарившего ночной Лос-Анджелес пожара на нефтяном заводе
Огонь виден сильно издалека и освещает прилегающие территории.
© Видео: The Modern Times of Long Beach, Twitter © Фото: The Modern Times of Long Beach, Twitter
Неподалеку от Лос-Анджелеса загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод. Инцидент случился в городе Карсоне.
По предварительной информации, возгорание сопровождалось сильным взрывом. Информация о пострадавших или погибших отсутствует.
На роликах, опубликованных в социальных сетях, видно мощное зарево на фоне ночного неба. Огонь виден сильно издалека и освещает прилегающие территории.
Отмечается, что незадолго до возгорания завод оказался в эпицентре землетрясения магнитудой 4,3.