В стране и мире В Сети опубликовали видео озарившего ночной Лос-Анджелес пожара на нефтяном заводе Егор Левин Огонь виден сильно издалека и освещает прилегающие территории. © Видео: The Modern Times of Long Beach, Twitter © Фото: The Modern Times of Long Beach, Twitter Читайте нас на: Неподалеку от Лос-Анджелеса загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод. Инцидент случился в городе Карсоне. По предварительной информации, возгорание сопровождалось сильным взрывом. Информация о пострадавших или погибших отсутствует. На роликах, опубликованных в социальных сетях, видно мощное зарево на фоне ночного неба. Огонь виден сильно издалека и освещает прилегающие территории. Отмечается, что незадолго до возгорания завод оказался в эпицентре землетрясения магнитудой 4,3. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика