Полиции больше, чем в Нью-Йорке: что известно о готовящемся митинге у Капитолия в Вашингтоне

Власти Соединенных Штатов решили со всех сторон подготовиться к возможной встрече нового штурма Капитолия, которого боятся в Вашингтоне в связи с предстоящим митингом 18 сентября. Об этом рассказал отправившийся в самый эпицентр событий корреспондент «Звезды» Антон Альхимович.

«Рано утром начнут собираться люди со всех сторон Капитолия», - отметил он.

Корреспондент указал, что в американской столице изначально ожидали около пяти сотен активистов. И это без учета стихийных участников мероприятия. По его словам, на территории, относительно близкой к основной «сцене» народных волнений, уже можно встретить очень много автомобилей с номерами из других штатов.

«Цифры увеличиваются с каждым часом. Сейчас уже говорят о семи-восьми сотнях активистов», - уточнил Альхимович.

Согласно описанию корреспондента, подготовка к потенциальным беспорядкам превращает в сплошной «беспорядок» сам город Вашингтон.

«Разумеется, общественный транспорт ходит как попало, потому что часть дорог огорожена. Более того, не только Капитолий обнесли в этот раз, но и Монетный двор и много-много всего», - рассказал журналист.

К примеру, что в зонах тестирования «глушилок» правоохранительных органов - «красных зонах» - автоматически прекращают работу велосипеды, электросамокаты. Помимо подобных маленьких неприятностей готовящийся митинг вызывает и более ощутимые проблемы.

«Мы совсем забыли об одной очень важной детали. Ведь это обходится городской казне в огромные деньги... В Вашингтоне сейчас больше полиции, чем в любом другом мегаполисе Америки вообще, даже в Нью-Йорке. При том, что плотность жителей здесь совсем небольшая», - объяснил Альхимович.

Корреспондент добавил, что в непосредственной близости критической точки - утра 18 сентября - на улицах столицы США стали все чаще появляться ранее державшиеся «в тени» члены Нацгвардии.

«Демонстрационно Национальная гвардия не ходила здесь двое суток, хотя присутствовала, потому что ее вызвали. И вызвали много тысяч человек, на самом деле. И даже полицию из ближайших городов. Вместе с национальной гвардией они находились и находятся сейчас на неких базах около города, недалеко от Капитолия. Это было решено сделать, потому что вид солдат с М4 в руках, в касках, шлемах и в военной форме горожан будет, конечно же, немножко напрягать», - описал он.

Таким образом, как мы узнали непосредственно с места событий, сейчас в городе Вашингтоне происходит очень много странностей. В ФБР в дневном мандате, 17 сентября упоминали, что опасения в связи с митингом вызывают отельные экстремисты, которые способны сами «натворить шума» даже без участия толпы. В целом же, от субботнего протеста можно ожидать чего угодно. Мы продолжим следить за развитием событий.