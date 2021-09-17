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Юнармейцы нарисовали в Красногорске граффити с Никитой Нагорным

Алексей Баранов
09:40 17.09.2021
Вместе с другими гимнастами (Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский) Нагорный принес России первую за 25 лет высшую награду. Причем, он выполнил трюк, который назван в честь спортсмена и уже вошел в историю.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Московской области появилось граффити с чемпионом Олимпиады в Токио, Никитой Нагорным. Портрет лидера «Юнармии» украсил улицу Школьная, одну из самых оживленных в городе. Рядом с ней находится Российский государственный архив кинофотодокументов и Мемориал заводчанам, погибшим в Великую Отечественную войну.

«Я знаю, что проект “Граффити Победы” пользуется огромной популярностью у юнармейцев. По всей России появилось уже более двух десятков композиций – это изображения ветеранов и активистов движения, которые внесли свой вклад в его развитие. Связь молодежи с поколением победителей – вот главная цель патриотической акции. Благодаря этим арт-объектам потомки будут помнить о героях. В этот раз решили нарисовать мой портрет. Это почетно для меня. Мои заслуги видят и признают! Я старался, я завоевал золотую медаль для нашей страны. Хочется быть примером для ребят, хочется их мотивировать, чтобы они занимались спортом, были активными и приносили пользу», - рассказал Никита Нагорный.

Рядом с ним на граффити изобразили юнармейца Илью Безгина, одиннадцатиклассника из Красногорска. В местном отделении говорят, что парень с активной жизненной позицией, способный и ответственный. Илья тоже призер Олимпиады, но по биологии и праву. А еще он лауреат конкурса «Ученик года-2020», победитель XX Всероссийской акции «Я – гражданин России» (социальный проект «Тимуровцы XXI века»), дипломант I степени Всероссийского конкурса «Родина» (номинация «Дети о войне. Школьные СМИ»). Также Илья Безгин является командиром юнармейского отряда «Миротворцы». В движение он вступил в 2016 году.

«Моя мечта – познакомиться с Никитой Нагорным лично. Наш лидер – пример во всем. Мы тянемся за ним. С интересом и волнением я следил за всеми его выступлениями на Олимпиаде. И то, что мы изображены вместе с ним на одном граффити – большая честь для меня», - поделился впечатлениями Илья.

Никита Нагорный возглавил «Юнармию» в декабре 2020 года. Несмотря на плотный график, он активно участвует в деятельности движения. Никита Нагорный – трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы и Олимпийский чемпион.

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