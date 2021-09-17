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Никита Нагорный посвятил школьников в юнармейцы в музее Вооруженных Сил

Алексей Баранов
09:12 17.09.2021
В качестве подарка новых юнармейцев ждал концерт Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, а также экскурсия по музею.
Никита Нагорный посвятил школьников в юнармейцы в музее Вооруженных Сил
© Фото: «Юнармия»
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В Москве в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась торжественная церемония посвящения школьников района Митино в ряды «Юнармии». Присягу у тридцати подростков приняли Лидер «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный и заместитель начальника Главного штаба движения Виктор Кауров.

«Поздравляю Вас, сегодня Вы стали частью истории. Новой истории Отечества. Юнармейцы – это честь, отвага и милосердие. Это – элита российской молодежи, лучшие ее представители. Возможно, для кого-то вступление в “Юнармию” станет началом серьезного и ответственного пути. Для кого-то послужит проверкой самого себя. Мы с вами хорошо понимаем, что несем ответственность за будущее нашей страны, и поэтому надо готовить себя прямо сейчас к служению Отечеству. Вам, ребята, я желаю активно заниматься спортом, изучать историю своей страны, обладать качествами порядочного и честного гражданина, сделать все, чтобы быть полезными нашей Родине», - подчеркнул Никита Нагорный.

© «Юнармия»

В память о страшных событиях и людях, которые погибли, защищая Родину, юнармейцы возложили корзины с цветами, а уже потом дали торжественную клятву. Шефство над новобранцами взяли военнослужащие Главного управления контрольной и надзорной деятельности министерства обороны РФ и службы по надзору за оборотом оружия в ВС РФ.

«Хочу поблагодарить руководство управления и службы за гражданскую позицию, сознательность и продвижение юнармейского бренда. Вместе мы сможем дать молодежи отличное патриотическое воспитание. Чтобы ребята выросли с достоинством, с понятиями о чести и долге», - добавил Виктор Кауров.

© «Юнармия»

В залах музея представлено около 15 000 экспонатов, раскрывающих историю Вооруженных Сил нашей страны: фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат, офицеров, прославленных военачальников. Сформированному отряду присвоено знаменитое имя героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, главного маршала артиллерии Николая Воронова.

«Этот день я запомню навсегда. Я очень волновался. Все так торжественно. Я давно мечтал стать юнармейцем. И наконец-то это осуществилось. Мне очень близки идеи патриотизма. Я считаю, что очень важно помнить о подвиге народа, давшего отпор фашистам в Великую Отечественную войну. Мы являемся потомками победителей и очень важно жить с этой идеей и не стесняться этого», - поделился своими впечатлениями Денис Еркин, лидер юнармейского отряда школы № 1358.

Все, кого посвятили в юнармейцы, получили особенный подарок – книгу «Горячее сердце». В ней собраны истории про подростков, которые совершили подвиги, спасая жизни или же работали в качестве волонтеров.

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