Никита Нагорный посвятил школьников в юнармейцы в музее Вооруженных Сил

В Москве в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась торжественная церемония посвящения школьников района Митино в ряды «Юнармии». Присягу у тридцати подростков приняли Лидер «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный и заместитель начальника Главного штаба движения Виктор Кауров.
«Поздравляю Вас, сегодня Вы стали частью истории. Новой истории Отечества. Юнармейцы – это честь, отвага и милосердие. Это – элита российской молодежи, лучшие ее представители. Возможно, для кого-то вступление в “Юнармию” станет началом серьезного и ответственного пути. Для кого-то послужит проверкой самого себя. Мы с вами хорошо понимаем, что несем ответственность за будущее нашей страны, и поэтому надо готовить себя прямо сейчас к служению Отечеству. Вам, ребята, я желаю активно заниматься спортом, изучать историю своей страны, обладать качествами порядочного и честного гражданина, сделать все, чтобы быть полезными нашей Родине», - подчеркнул Никита Нагорный.
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