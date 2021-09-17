Колонны автобусов с гражданами России отправились из ДНР и ЛНР для участия в выборах
Для жителей республик организовали специальные бесплатные автобусы, которые доставят их на избирательные участки в Ростовской области.
© Видео: oddrsnezhnoe, ВКонтакте © Фото: oddrsnezhnoe, ВКонтакте
Из ДНР и ЛНР отправились колонны автобусов с гражданами России для участия в выборах в Госдуму.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили, что жители республик с российским гражданством смогут проголосовать на сентябрьских выборах в российский парламент.
Для жителей республик организовали специальные бесплатные автобусы, которые доставят их на избирательные участки в Ростовской области.