Суд вынес приговоры сбежавшим из ИВС в Истре вместе с Мавриди
Государственное обвинение в суде поддерживала Истринская городская прокуратура.
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Истринский городской суд вынес приговоры сбежавшим из изолятора временного содержания вместе с Александром Мавриди.
Александра Бутнару, Николая Тетерю, Ивана Цуркану и Дениса Грозаву признали виновными в краже, грабеже и хищении. Бутнару получил наибольший срок - 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину признали организатором преступной группы.
Соучастники Бутнару получили различные сроки лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого режимов от 6 лет.
Государственное обвинение в суде поддерживала Истринская городская прокуратура.