В стране и мире Суд вынес приговоры сбежавшим из ИВС в Истре вместе с Мавриди Алена Миронова Государственное обвинение в суде поддерживала Истринская городская прокуратура. © Фото: СК РФ Читайте нас на: Истринский городской суд вынес приговоры сбежавшим из изолятора временного содержания вместе с Александром Мавриди. Александра Бутнару, Николая Тетерю, Ивана Цуркану и Дениса Грозаву признали виновными в краже, грабеже и хищении. Бутнару получил наибольший срок - 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину признали организатором преступной группы. Соучастники Бутнару получили различные сроки лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого режимов от 6 лет. Государственное обвинение в суде поддерживала Истринская городская прокуратура. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика