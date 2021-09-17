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Лечебно-диагностический центр МО РФ получил благодарность президента за борьбу с COVID-19

Анна Берестовая
05:51 17.09.2021
Лечебно-диагностическому центру Минобороны за борьбу с COVID-19 объявлена благодарность Президента РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Коллективу 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России объявлена благодарность Президента РФ за высокие достижения в области охраны здоровья личного состава Вооруженных Сил РФ и членов их семей, большой вклад в развитие отечественного здравоохранения.

Благодарность Президента РФ начальнику ведомственного лечебного учреждения генерал-майору медицинской службы Константину Кувшинову вручил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Лечебно-диагностический центр является крупным многофункциональным лечебно-профилактическим учреждением, предназначенным для оказания медицинской помощи военнослужащим, ветеранам военной службы и членам их семей.

В состав центра, кроме основной базы, входят в качестве структурных подразделений четыре поликлиники для приема взрослого контингента, детская и стоматологическая поликлиники, а также, для оказания стационарной помощи - хирургический стационар краткосрочного пребывания на 28 коек. Прикреплено на медицинское обеспечение более 90 тысяч пациентов, количество посещений составляет свыше миллиона в год, выполняется 1200 оперативных вмешательств в хирургическом стационаре с помощью лапароскопического оборудования.

Лечебно-диагностические подразделения центра оснащены современным медицинским оборудованием для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи – аппараты КТ, МРТ, УЗИ, лабораторное оборудование.

В целях борьбы с COVID-19 в короткие сроки перестроена система оказания медицинской помощи и разработаны комплекс мероприятий, направленных на раннее выявление, диагностику, лечение, госпитализацию и восстановительное лечение пациентов с коронавирусом, интегрирована работа всех структурных подразделений Центра.

Для своевременного выявления возбудителя коронавирусной инфекции, выполнения анализов на антитела в кратчайшие сроки для лаборатории инфекционной иммунологии были закуплены приборы для выполнения ПЦР и термоциклеры, другое лабораторное оборудование, получены необходимые реактивы, внедрены новые методики лабораторного выявления НКИ, значительно увеличено количество выполняемых исследований.

За прошедший период пандемии было выполнено свыше 210 тысяч иммунологических исследований. Кроме того, в процессе лечения пациентов с НКИ и при проведении медицинской реабилитации было выполнено более 50 тысяч биохимических и 63 тысяч общеклинических анализов крови.

После выписки из стационара, амбулаторного лечения пациентам, перенесшим НКИ, проводился комплекс лечебно-диагностических мероприятий, направленных на предупреждение и выявление осложнений и медицинскую реабилитацию.

Значительную часть времени в борьбе с НКИ занимала вакцинопрофилактика. Всего за прививочную компанию вакцинировано более 12 000 пациентов, ревакцинировано 1200. С целью дальнейшего совершенствования материально-технической базы 9 ЛДЦ МО РФ завершается реконструкция поликлиники нового типа на ул. Маршала Тухачевского на 800 посещений в день.

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