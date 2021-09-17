Армия Миротворцы РФ обеспечили безопасность при строительстве дороги к вышке сотовой связи в Карабахе Кира Тило Российские миротворцы обеспечили безопасность при строительстве грунтовой дороги к вышке сотовой связи в Нагорном Карабахе. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские миротворцы обеспечили безопасность работ при строительстве грунтовой дороги от населенного пункта Джанатяг до вышки сотовой связи в Мардакердском районе Нагорного Карабаха. Вышка сотовой связи расположена вблизи линии разграничения сторон и требует регулярного обслуживания. Администрация приняла решение для обслуживания данного объекта построить грунтовую дорогу, обратившись для обеспечения безопасности в российский миротворческий контингент. Представитель российского миротворческого контингента Даниил Никитин сказал, что администрация района попросила обеспечить безопасность дорожных работ, а мирное население относится дружелюбно к миротворцам. «Администрация Мардакерского района обратилась в российский миротворческий контингент с просьбой обеспечить безопасность дорожных работ вблизи населенного пункта Джанятаг. Жителям необходимо общаться с родными, друзьями и в этом районе проблемы со связью, поэтому эта вышка здесь необходима. Местное население относится к нам дружелюбно, в случае необходимости знает к кому обратиться», - сказал Никитин. В настоящий момент дорожные рабочие приступили к снятию верхнего слоя старого грунта и уплотнению основания будущей дороги для дальнейшей укладки подушки из гравия при содействии российских миротворцев. «Будем делать дорогу до вышки сотовой связи. Обратились к миротворцам, чтобы обеспечили безопасность проводимых работ, так как они проходят в 200 метрах от границы Азербайджана. Вышка находится рядом с населенным пунктом Джанятаг, обеспечивает связь местным жителям, всего около 2 тысяч человек. Миротворцы откликнулись, приехали и обеспечивают нашу безопасность», - сказал представитель строительной компании Андраник Мусаелян. Системный комплекс приемопередающей аппаратуры обеспечивает более 5 тыс. жителей отдаленных районов Нагорного Карабаха мобильной связью и высокоскоростным интернетом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика