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В Туве состоялась торжественная церемония передачи медицинского центра, построенного Минобороны

Кира Тило
05:32 17.09.2021
Торжественная церемония передачи Консультативно-диагностического центра, построенного Министерством обороны РФ, состоялась в Туве.
В Туве состоялась торжественная церемония передачи медицинского центра, построенного Минобороны
© Фото: Минобороны России
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В столице Республики Тыва состоялась торжественная церемония передачи нового здания Консультативно-диагностического центра, построенного в соответствии с указаниями Президента Российской Федерации Владимира Путина и решением главы Минобороны генерала армии Сергея Шойгу.

На торжественной церемонии открытия присутствовали представители командования Центрального военного округа (ЦВО), правительства региона, медицинский персонал и местные жители.

«Сегодня мы открываем вторую очередь многофункционального медицинского центра. В новом учреждении созданы все условия для качественного обследования, амбулаторного лечения и проведения хирургических операций. Медицинский центр обеспечит жителей республики всем спектром высококвалифицированной медицинской помощи. Уверен, что построенные Министерством обороны Российской Федерации объекты станут важной составной частью региональной системы здравоохранения», - отметил представитель командования ЦВО генерал-майор Геннадий Тучин.

После проведения церемонии разрезания красной ленты все гости прошли в здание центра, где им провели ознакомительную экскурсию по объектам учреждения.

«Хочу поблагодарить строителей за четкое и оперативное выполнение поставленной задачи постройки диагностического центра, а также пожелать успехов медицинским работникам, которым предстоит трудиться в стенах нового учреждения здравоохранения Республики Тыва. От лица военного совета Центрального военного округа хочу поздравить жителей республики с открытием многофункционального медицинского центра, а также столетним юбилеем Республики Тыва», - сказал Геннадий Тучин.

В трехэтажном здании консультативно-диагностического центра для приема пациентов имеются терапевтическое отделение, отделение лучевой диагностики, хирургическое отделение, эндоскопический кабинет, отделение функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, кабинет врача-инфекциониста. Кроме этого, в здании предусмотрено централизованное снабжение кислородом, сжатым воздухом, вакуумом, углекислым газом.

Новый центр будет осуществлять прием пациентов со всего региона, принимая до 300 пациентов в сутки.

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