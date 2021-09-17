ЦБ РФ предложил создавать единые офисы разных банков на селе

Центробанк РФ выдвинул предложение использовать единое офисное помещение для обслуживания различными банками своих клиентов на сельских территориях. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Создавать подобные центры предлагается в помещениях органов местного самоуправления. Соответствующее предложение было направлено в Минсельхоз РФ и встретило одобрение.

«Это будут своего рода "Окна в мир финансов"», - объяснил Мамута в беседе с «Комерсантом».

Согласно его описанию, в подобных точках физические лица и представители малого бизнеса смогли рассчитывать на получение необходимых банковских услуг либо по общему комплексному расписанию, либо в соответствии с одобренным администрацией населенного пункта расписанием.