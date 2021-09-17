Жители сдают оружие: как благодаря ЦПВС воцарился мир в сирийском Эль-Музейрибе

Эль-Музейриб стал третьим населенным пунктом в провинции Деръа, в котором за последний месяц воцарился мир. Здесь снова заработал полицейский участок, куда бывшие боевики свозят оружие. Мирные жители наконец-то вздохнули спокойно и теперь смотрят на мятежников, скорее, с сочувствием.

«Я учитель. Все эти годы дети росли на моих глазах, и они всегда говорили только о том, что хотят спокойствия, безопасности, что мечтают о свободе», - признался педагог Хали Хуса.

Сирийское правительство уже второй раз объявляет амнистию в этом регионе. В прошлый раз, еще три года назад, многие повстанцы получили прощение, но позже снова взялись за оружие. Правда, не все. Хасан Алихмейс еще тогда воспользовался шансом на амнистию. Бывший комбат так называемой Сирийской свободной армии понял давно, что их движение превратилось в настоящую банду, и перешел на сторону правительственных сил.

«Правительство начало помогать, решать вопросы местного населения - и женщин, и мужчин. Постепенно я приходил к тому, что с той стороны лучше, и ушел от боевиков», - рассказал Хасан Алихмейс.

Амнистию получают все мужчины поселения. В том числе и те, кто дезертировал из армии и сражался против своих товарищей. Правда, для них есть одна оговорка: после трехмесячной отсрочки нужно снова вернуться в строй, без учета прошлых заслуг и сроков службы. Многие не против. Кроме как воевать, они больше ничего не умеют. А сражаться за правое дело приятнее, чем служить террористам.

На площади перед полицейским участком сейчас, кажется, все мужское население поселка. Свой статус уже урегулировали 262 человека, сдано 37 единиц оружия полторы тысячи боеприпасов. Такую высокую явку в пункт легализации удалось обеспечить благодаря сотрудникам российского Центра по примирению враждующих сторон.

В ближайшее время начнется разминирование окраин, а за порядком, помимо сирийских сил безопасности, будут следить наши военные полицейские.