Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Жители сдают оружие: как благодаря ЦПВС воцарился мир в сирийском Эль-Музейрибе

Анна Берестовая
Алексей Дегтярев
05:01 17.09.2021
Десятки бывших боевиков использовали шанс на амнистию в Эль-Музейрибе в сирийской провинции Деръа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Эль-Музейриб стал третьим населенным пунктом в провинции Деръа, в котором за последний месяц воцарился мир. Здесь снова заработал полицейский участок, куда бывшие боевики свозят оружие. Мирные жители наконец-то вздохнули спокойно и теперь смотрят на мятежников, скорее, с сочувствием. 

«Я учитель. Все эти годы дети росли на моих глазах, и они всегда говорили только о том, что хотят спокойствия, безопасности, что мечтают о свободе», - признался педагог Хали Хуса.

Сирийское правительство уже второй раз объявляет амнистию в этом регионе. В прошлый раз, еще три года назад, многие повстанцы получили прощение, но позже снова взялись за оружие. Правда, не все. Хасан Алихмейс еще тогда воспользовался шансом на амнистию. Бывший комбат так называемой Сирийской свободной армии понял давно, что их движение  превратилось в настоящую банду, и перешел на сторону правительственных сил. 

«Правительство начало помогать, решать вопросы местного населения - и женщин, и мужчин. Постепенно я приходил к тому, что с той стороны лучше, и ушел от боевиков», - рассказал Хасан Алихмейс.

Амнистию получают все мужчины поселения. В том числе и те, кто дезертировал из армии и сражался против своих товарищей. Правда, для них есть одна оговорка: после трехмесячной отсрочки нужно снова вернуться в строй, без учета прошлых заслуг и сроков службы. Многие не против. Кроме как воевать, они больше ничего не умеют. А сражаться за правое дело приятнее, чем служить террористам. 

На площади перед полицейским участком сейчас, кажется, все мужское население поселка. Свой статус уже урегулировали 262 человека, сдано 37 единиц оружия полторы тысячи боеприпасов. Такую высокую явку в пункт легализации удалось обеспечить благодаря сотрудникам российского Центра по примирению враждующих сторон.

В ближайшее время начнется разминирование окраин, а за порядком, помимо сирийских сил безопасности, будут следить наши военные полицейские. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:28 В стране и мире
Видео
Белогрудый медведь показал чудеса гибкости в «номере» с камнем в Приморье: видео
05:01 Армия
Видео
Жители сдают оружие: как благодаря ЦПВС воцарился мир в сирийском Эль-Музейрибе
04:42 В стране и мире
Глава ЦБ РФ считает, что в стране недостаточный уровень вакцинации
02:55 В стране и мире
В ДТП под Воронежем погиб ребенок и четверо взрослых
02:25 В стране и мире
В Центробанке рассказали, когда в России снизится инфляция
Популярное
Видео
Опубликованы кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем
Видео
К атакованному отделению полиции под Воронежем прибыли взрывотехники ФСБ
Видео
Иностранные военные атташе описали впечатления от учений «Запад-2021»
Видео
Очевидец рассказал о ситуации на месте нападения на отделение полиции под Воронежем
Видео
Тренер Медведева назвал момент, решивший исход игры с Джоковичем
Видео
Адвокат Ефремова рассказал о его самочувствии перед слушанием судьбоносного дела
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.