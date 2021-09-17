Военная техника и войска возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений «Запад-2021»

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Боевые корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота, выполнив задачи в морских полигонах, возвращаются в пункты постоянного базирования. В ходе учений «Запад-2021» корабли БФ выполнили более 20 боевых упражнений, в том числе артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные упражнения, отработали противолодочные задачи, высадили морской десант.

Всего в учении на территории России и Белоруссии приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Максимальное количество привлеченного на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превысило 6400 военнослужащих.

Окончательное возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации спланировано до середины октября.