Военная техника и войска возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений «Запад-2021»
После завершения ССУ «Запад-2021» войска и техника сухопутных войск, авиация, боевые корабли и суда обеспечения Балтийского флота продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Подразделения Сухопутных войск, авиация, боевые корабли и суда обеспечения Балтийского флота, принимавшие участие в совместных стратегических учениях (ССУ) «Запад-2021», продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации.
Части Кантемировкой дивизии на полигоне Обуз-Лесновский на территории Республики Беларусь прибыли на ж/д станции, где приступили к погрузке на железнодорожные платформы. В ходе дальнейшего перемещения техника совершит марши комбинированным способом, преодолев при этом расстояние более 800 километров.
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