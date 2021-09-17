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Военная техника и войска возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений «Запад-2021»

Кира Тило
05:02 17.09.2021
После завершения ССУ «Запад-2021» войска и техника сухопутных войск, авиация, боевые корабли и суда обеспечения Балтийского флота продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Подразделения Сухопутных войск, авиация, боевые корабли и суда обеспечения Балтийского флота, принимавшие участие в совместных стратегических учениях (ССУ) «Запад-2021», продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации.

Части Кантемировкой дивизии на полигоне Обуз-Лесновский на территории Республики Беларусь прибыли на ж/д станции, где приступили к погрузке на железнодорожные платформы. В ходе дальнейшего перемещения техника совершит марши комбинированным способом, преодолев при этом расстояние более 800 километров.

© Минобороны России

Военнослужащие Западного военного округа и Воздушно-десантных войск, действовавшие в рамках ССУ «Запад-2021» в Брестской области на полигоне Брестский в Белоруссии, также проводят погрузку техники на железнодорожный транспорт. Для ее надежного закрепления на платформах используются универсальные многооборотные крепления. Накануне со станции погрузки Брест-Южный убыл первый эшелон с вооружением и военной техникой.

К возвращению на штатные аэродромы приступили самолеты Военно-транспортной авиации. Авиационные экипажи ВКС и ЗВО завершают перебазирование в пункты постоянной дислокации. Летчики выполняют перелеты из Воронежской, Тамбовской, Рязанской и Саратовской областей на аэродромы базирования. Летный состав военно-транспортной авиации самолетами Ил-76 выполняет переброску войск и военной техники воздушным эшелоном.

© Минобороны России

Боевые корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота, выполнив задачи в морских полигонах, возвращаются в пункты постоянного базирования. В ходе учений «Запад-2021» корабли БФ выполнили более 20 боевых упражнений, в том числе артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные упражнения, отработали противолодочные задачи, высадили морской десант.

Всего в учении на территории России и Белоруссии приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Максимальное количество привлеченного на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превысило 6400 военнослужащих.

Окончательное возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации спланировано до середины октября.

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