СМИ: умер создатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер

Согласно информации прессы, известный британский изобретатель и предприниматель Клайв Синклер скончался на 82 году жизни. По информации СМИ, Синклер умер в Лондоне после длительного заболевания.

При жизни изобретатель прославился как создатель компактного карманного калькулятора, размер и цена которого в свое время оказались в разы меньшими по сравнению с устройствами-аналогами. Приборы, появившиеся на рынке, мгновенно привлекли внимание потребителей и продавались тысячами экземпляров.

Однако по-настоящему известным Синклера сделало другое его детище - маленький домашний компьютер ZX Spectrum, приобрести который можно было по совсем недорогой цене. Домашний компьютер мог приобрести любой обладатель 100 фунтов или меньше.

Массовый покупатель, как сообщает Times, пришел в восторг от устройства. Spectrum начали использовать во многом для игровых целей, что привело к развитию целой новой индустрии в Соединенном Королевстве. Компьютер Синклера даже был использован Маргарет Тэтчер в период ее нахождения на посту премьера страны - в качестве подарка властям Японии, показывающего британский технологический прогресс во всей красе.