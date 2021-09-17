Армия ВКС России запустили новую противоракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган: видео Кира Тило Воздушно-космические силы выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Казахстане на полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). Командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук в ходе мероприятия заявил, что новая противоракета подтверждает заложенные в нее характеристики. «Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», - отметил Грабчук. Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика