Во Владикавказе завершена работа инфекционного отделения ЮВО

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Начальник 412-го военного госпиталя Министерства обороны РФ, подполковник медицинской службы Аркадий Смольников рассказал о задачах военных медиков.

«Задачи, которые стояли перед военными медиками, – разгрузить Клиническую больницу скорой медицинской помощи, принять участие в лечении и маршрутизации больных – выполнены в полном объеме. Республиканская клиническая больница прекратила подачу больных в инфекционное отделение в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в республике стабилизировалась. Задачи выполнены, случаи летального исхода при лечении допущены не были», – поделился Смольников.

Решение об оказании помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия граждан Республики Северная Осетия – Алания военными специалистами ЮВО было принято Министром обороны, генералом армии Сергеем Шойгу после обращения в его адрес временно исполняющего обязанности главы субъекта Сергея Меняйло.

В состав нештатного инфекционного отделения вошли врачи и медицинский персонал 412-го военного госпиталя, военные медики объединений, соединений, воинских частей и медицинских организаций ЮВО и Военно-медицинской Академии им. С. М. Кирова.