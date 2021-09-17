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Во Владикавказе завершена работа инфекционного отделения ЮВО

Кира Тило
03:01 17.09.2021
Врачи военного госпиталя ЮВО завершили работу по оказанию помощи в Северной Осетии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Медики 412-го военного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) завершили работу по оказанию медицинской помощи больным COVID-19 в Северной Осетии.

За время работы специалисты медицинской службы приняли на лечение более 60 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий проводился в нештатном инфекционном отделении 412-го военного госпиталя, развернутом на фондах Республиканского эндокринологического диспансера во Владикавказе.

© Минобороны России

Начальник 412-го военного госпиталя Министерства обороны РФ, подполковник медицинской службы Аркадий Смольников рассказал о задачах военных медиков.

«Задачи, которые стояли перед военными медиками, – разгрузить Клиническую больницу скорой медицинской помощи, принять участие в лечении и маршрутизации больных – выполнены в полном объеме. Республиканская клиническая больница прекратила подачу больных в инфекционное отделение в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в республике стабилизировалась. Задачи выполнены, случаи летального исхода при лечении допущены не были», – поделился Смольников.

Решение об оказании помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия граждан Республики Северная Осетия – Алания военными специалистами ЮВО было принято Министром обороны, генералом армии Сергеем Шойгу после обращения в его адрес временно исполняющего обязанности главы субъекта Сергея Меняйло.

В состав нештатного инфекционного отделения вошли врачи и медицинский персонал 412-го военного госпиталя, военные медики объединений, соединений, воинских частей и медицинских организаций ЮВО и Военно-медицинской Академии им. С. М. Кирова.

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