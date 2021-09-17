Во Владикавказе завершена работа инфекционного отделения ЮВО
Врачи военного госпиталя ЮВО завершили работу по оказанию помощи в Северной Осетии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Медики 412-го военного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) завершили работу по оказанию медицинской помощи больным COVID-19 в Северной Осетии.
За время работы специалисты медицинской службы приняли на лечение более 60 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий проводился в нештатном инфекционном отделении 412-го военного госпиталя, развернутом на фондах Республиканского эндокринологического диспансера во Владикавказе.
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