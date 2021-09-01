Российские спецназовцы победили в состязании по армейскому рукопашному бою на конкурсе «Полярная звезда»
На международном конкурсе «Полярная звезда» российские спецназовцы стали чемпионами состязаний по армейскому рукопашному бою.
© Фото: Минобороны РФ
Участники международного конкурса «Полярная звезда» на полигоне Брестский в Республике Беларусь в рамках заключительного этапа соревнований среди подразделений специального назначения девяти стран провели соревнование по армейскому рукопашному бою.
В изнурительных поединках, которые стали завершающим испытанием финального этапа международного конкурса «Полярная звезда», российская команда заняла первое место.
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