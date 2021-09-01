Российские спецназовцы победили в состязании по армейскому рукопашному бою на конкурсе «Полярная звезда»

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Поединки спецназовцев проводились по правилам, утвержденным в Федерации армейского рукопашного боя и современного панкратиона Республики Беларусь. От каждой из девяти команд в состязаниях принимали участие два разведчика в весовых категориях до 75 килограмм и свыше 75 килограмм. Состав бойцовских пар определялся жеребьевкой. Соперниками российских спецназовцев стали лучшие бойцы из подразделений специального назначения Белоруссии, Индии и Марокко. В итоге каждый боец провел по три напряженных боя.

Международный конкурс «Полярная звезда» среди подразделений специального назначения проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды вооруженных сил девяти государств - России, Беларуси, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана.