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Российские спецназовцы победили в состязании по армейскому рукопашному бою на конкурсе «Полярная звезда»

Кира Карон
07:24 01.09.2021
На международном конкурсе «Полярная звезда» российские спецназовцы стали чемпионами состязаний по армейскому рукопашному бою.
Российские спецназовцы победили в состязании по армейскому рукопашному бою на конкурсе «Полярная звезда»
© Фото: Минобороны РФ
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Участники международного конкурса «Полярная звезда» на полигоне Брестский в Республике Беларусь в рамках заключительного этапа соревнований среди подразделений специального назначения девяти стран провели соревнование по армейскому рукопашному бою.

В изнурительных поединках, которые стали завершающим испытанием финального этапа международного конкурса «Полярная звезда», российская команда заняла первое место.

© Минобороны РФ

Поединки спецназовцев проводились по правилам, утвержденным в Федерации армейского рукопашного боя и современного панкратиона Республики Беларусь. От каждой из девяти команд в состязаниях принимали участие два разведчика в весовых категориях до 75 килограмм и свыше 75 килограмм. Состав бойцовских пар определялся жеребьевкой. Соперниками российских спецназовцев стали лучшие бойцы из подразделений специального назначения Белоруссии, Индии и Марокко. В итоге каждый боец провел по три напряженных боя.

Международный конкурс «Полярная звезда» среди подразделений специального назначения проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды вооруженных сил девяти государств - России, Беларуси, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана.

© Минобороны РФ

Российскую команду на международных соревнованиях представят победители всеармейского этапа конкурса «Полярная звезда-2021» – лучшие разведчики спецподразделений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях примет участие команда Росгвардии.

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