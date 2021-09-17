Террористы совершили 29 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки зафиксировано 29 обстрелов со стороны террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны – 20 обстрелов). В провинции Идлиб зафиксировано 10 обстрелов, в Латакии – 8 обстрелов, в провинции Хама – 5 обстрелов, в Алеппо – 6 обстрелов.Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Два обстрела позиций правительственных сил Сирии со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции, зафиксировано в районе Телль-Рифат провинции Алеппо. Боевики произвели минометный обстрел по позициям правительственных сил из района населенного пункта Джальболь в районе Дейр-Эль-Джамаль.

Позиции правительственных сил в районе населенного пункта Телль-Аниб подверглись артобстрелу боевиков из района населенного пункта Хизман. Среди сирийских военнослужащих потерь нет.

При поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон продолжаются мероприятия по урегулированию военной обстановки в провинции Деръа. В населенных пунктах Эль-Ядуда и Эль-Музейриб урегулировал свой статус 1 181 человек, сдано 265 единиц оружия и более 12,5 тысяч боеприпасов.

* «Джабхат-Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.