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Туристка из России умерла на Кипре, выходя из моря на пляж

Валентина Пескова
19:52 17.09.2021
Женщина почтенного возраста отдыхала на пляже неподалеку от Ларнаки и после купания в море неожиданно потеряла сознание.
Туристка из России умерла на Кипре, выходя из моря на пляж
© Фото: pixabay.com
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Туристка из РФ скоропостижно скончалась 17 сентября, выходя из моря на пляж неподалеку от кипрского города Ларнака. В полиции сообщили, что 81-летняя россиянка потеряла сознание, когда выходила из морской воды на пляж в приморском поселке Ороклини.

«Около 11.35 купающиеся в море люди обнаружили потерявшую сознание женщину примерно в 300 м от спасательной вышки. Спасатели вытащили ее из воды и начали оказывать первую помощь через дефибриллятор», - цитирует ТАСС пресс-службу правоохранительного органа.

Каретой скорой помощи женщину доставили в больницу общего профиля в Ларнаке, но усилия оказались тщетны: врачи констатировали смерть путешественницы. В ближайшие дни будет проведено патологоанатомическое исследование.

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