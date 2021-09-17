Туристка из России умерла на Кипре, выходя из моря на пляж

Туристка из РФ скоропостижно скончалась 17 сентября, выходя из моря на пляж неподалеку от кипрского города Ларнака. В полиции сообщили, что 81-летняя россиянка потеряла сознание, когда выходила из морской воды на пляж в приморском поселке Ороклини.

«Около 11.35 купающиеся в море люди обнаружили потерявшую сознание женщину примерно в 300 м от спасательной вышки. Спасатели вытащили ее из воды и начали оказывать первую помощь через дефибриллятор», - цитирует ТАСС пресс-службу правоохранительного органа.

Каретой скорой помощи женщину доставили в больницу общего профиля в Ларнаке, но усилия оказались тщетны: врачи констатировали смерть путешественницы. В ближайшие дни будет проведено патологоанатомическое исследование.