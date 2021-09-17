«Столица заборов»: корреспондент показал, как выглядит Капитолий в Вашингтоне перед митингом
На данный момент здание Капитолия можно наблюдать только за высоким железным забором.
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Корреспондент Антон Альхимович рассказал из США, как полиция готовится к предстоящему митингу в поддержку участников штурма Капитолия. Здание конгресса США окружено забором, площадь рядом со зданием оцеплена, тестируются «глушилки» связи.
По словам корреспондента, участники завтрашнего протеста считают, что крайне много людей было отправлено за решетку или на скамью подсудимых после штурма Капитолия 6 января. Среди протестующих, говорит Альхимович, ожидаются и правые радикалы.
«Это теперь уже не столица США, а столица заборов настоящая», - говорит Альхимович.
Ранее полиция Капитолия запросила помощь Нацгвардии обеспечить помощь на предстоящем митинге в Вашингтоне. Об этом стало известно из аккаунта правоохранителей в Twitter.