ОПК Модернизированный Ту-160 с новыми двигателями совершил первый полет Тимур Шерзад Во время полета этого модернизированного борта на испытаниях присутствовал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. © Фото: Ростех Читайте нас на: Стратегический ракетоносец Ту-160, прошедший модернизацию и получивший новые двигатели, совершил первый полет в ходе летных испытаний. Об этом сообщает Ростех. Во время полета этого модернизированного борта на испытаниях присутствовал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. Ту-160 - уникальный по своим характеристикам самолет. Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика