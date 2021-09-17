В Москве обсудили потенциальные угрозы при цифровизации ОПК
Участники отмечали - технологии искусственного интеллекта уязвимы для хакеров. Единственный выход - создавать отечественные разработки.
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Угрозы, связанные с распространением технологий искусственного интеллекта, обсудили сегодня в Москве в ходе Форума по цифровизации оборонно-промышленного комплекса.
«Необходимо что-то делать, чтобы обеспечить безопасное применение. Причем не только в ОПК, но и в критичной инфраструктуре государства. Мне трудно представить, что произойдет, если откажут все системы Яндекса, электростанции, где используется искусственный интеллект. Насколько это критично с точки зрения стабильности и безопасности государства», - отметил заместитель руководителя Департамента информационных систем Минобороны России Александр Осадчук.
Участники отмечали - такие системы уязвимы для хакеров. Единственный выход - создавать отечественные разработки.