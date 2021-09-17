ОПК В Москве обсудили потенциальные угрозы при цифровизации ОПК Тимур Шерзад Участники отмечали - технологии искусственного интеллекта уязвимы для хакеров. Единственный выход - создавать отечественные разработки. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Угрозы, связанные с распространением технологий искусственного интеллекта, обсудили сегодня в Москве в ходе Форума по цифровизации оборонно-промышленного комплекса. «Необходимо что-то делать, чтобы обеспечить безопасное применение. Причем не только в ОПК, но и в критичной инфраструктуре государства. Мне трудно представить, что произойдет, если откажут все системы Яндекса, электростанции, где используется искусственный интеллект. Насколько это критично с точки зрения стабильности и безопасности государства», - отметил заместитель руководителя Департамента информационных систем Минобороны России Александр Осадчук. Участники отмечали - такие системы уязвимы для хакеров. Единственный выход - создавать отечественные разработки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика