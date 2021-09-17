Закрытие каналов, санкции и блокировка счетов: как на Украине разбираются с неугодными СМИ

Тот случай, когда твой звонок действительно важен. Даже в прямом эфире. Как не взять трубку, когда президент «на проводе». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просит у режиссеров трансляции паузу. По звонку Владимира Зеленского в стране одни каналы прерывают трансляции, другие - и вовсе заканчивают вещание. Как случилось с тремя оппозиционными телекомпаниями - «112 Украина», NewsOne и ZIK.

С жалобой на цензуру они обратились в ООН. Открытое письмо направили на имя генерального секретаря - Антониу Гутерриша и других лиц организации, которые отвечают за право на свободу слова.

«Украинская власть перешла все границы разумного и продолжает пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова в Украине. Но мы не ставим перед собой цель воевать с нынешней властью. Мы как журналисты всего лишь хотим продолжать работать и доносить людям правду о том, что происходит в стране и за ее пределами. Однако в этом законном праве нам отказано», - указывается в документе.

Нашему телеканалу в эксклюзивном интервью генеральный продюсер «112 Украина» рассказал, что Зеленский не желает слушать о проблемах в стране. Того, кто нарушает запреты - блокируют без суда и следствия.

«Мы создали... первый независимый телеканал. Через 40 минут нас взяли и выключили. Мы начали разбираться, что случилось, почему. Мы точно за 40 минут еще не успели нарушить. Там было письмо от какого-то замглавы с требованием нас убрать из кабельных сетей и не поднимать сигнал на спутник. Я могу с уверенностью заявить, что при каденции президента Зеленского свободы слова в стране нет», - обозначил Генеральный продюсер телеканала «112 Украина» Артем Марчевский.

В бан отправили и известного блогера, основателя интернет-издания Шарий.net. Он подробно рассказал, как его преследуют.

«Состоялось заседание СНБО, они его подгадали в мой день рождения. И в мой день рождения они ввели персональные санкции против меня, моей жены, ее мамы. Постановили закрыть сайт, запретить YouTube-канал, запретить все, что можно запретить, и так далее. Тем самым нарушили статью Конституции, которая является основным законом государства. И по Конституции санкции не вводятся против собственных граждан. Они это сделали», - подчеркнул Глава «Партии Шария» Анатолий Шарий.

Шарий для Зеленского еще и политический соперник. Он -председатель одноименной партии. Возможно, поэтому заблокированы оказались не только его интернет-страницы, но и банковские счета семьи.

«То, что он подписывает, это чистая узурпация власти. То, что он делает со СМИ - это чистейшие преступления: закрытие каналов, наложение санкций на людей, отъем бизнеса, блокировка счетов и т.д. Ну с какой стати вы блокируете счета моей жены, к примеру? Что она совершила преступного?», - высказался Шарий.

Под каток цензуры нынешней власти попали не только журналисты и политики. Нацсовет Украины проверяет телеканал «Интер» за показ советских фильмов. Например, «Трех мушкетеров». И все из-за «опасных» российских артистов. В черном списке Минкульта страны их двести. И все представляют угрозу безопасности. К таковым, например, отнесли Никиту Михалкова и Михаила Боярского.

«Всерьез не воспринимаю. Это пена, которая скоро сойдет рано или поздно. Я вообще не верю в какую-то серьезную ссору. Есть глупые люди везде», - подметил народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Сами украинские защитники прав и свобод на обращения своих же граждан - журналистов и блогеров - реагируют весьма странно. К примеру, омбудсмен Татьяна Денисова в духе Кулебы хватается за телефон. В ООН тем временем начинают раскрывать глаза в связи с происходящим в стране. Так, на последнем отчете верховного комиссара ООН, анализируя соблюдение прав человека на Украине, закрытие каналов признали незаконным.