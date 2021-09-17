Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

И.о. главы минобороны Нидерландов подала в отставку после критики организации эвакуации из Афганистана

Валентина Пескова
16:51 17.09.2021
Такое решение политик приняла на экстренном съезде партии «Христианско-демократический призыв» (CDA), членом которой она является.
И.о. главы минобороны Нидерландов подала в отставку после критики организации эвакуации из Афганистана
© Фото: M. Popow, imago-images, Globallookpress
Читайте нас на:

Исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд по примеру и.о. главы МИД Сигрид Кааг тоже решила покинуть свой пост из-за плохо организованной операции по эвакуации сотрудников из Афганистана.

Накануне Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) вынесла вотумы недоверия обоим политикам по данному поводу. Однако если Кааг поддержала решение парламента и объявила о своей отставке сразу же, то и.о. министра обороны Бейлевельд заявила, что вне зависимости от результатов голосования по ее кандидатуре, все равно останется на посту министра обороны.

Теперь, как сообщила Нидерландская телерадиокорпорация (NOS), Анк Бейлевельд все же приняла решение уйти в отставку сама на экстренном съезде партии «Христианско-демократический призыв», членом которой она сама и является.

Правительство Нидерландов на протяжении месяцев игнорировало экстренные запросы своего  посольства в Кабуле об эвакуации местных сотрудников и их семей, сообщает газета Volkskrant. Оказавшаяся в распоряжении издания переписка сторон свидетельствует о том, что несмотря на срочные запросы, голландские власти до последнего дня откладывали решение об эвакуации афганских сотрудников своей дипмиссии. Помимо сотрудников посольства, в захваченной талибами* стране по-прежнему остаются и другие коренные граждане Афганистана, работавшие на Нидерланды, в том числе переводчики.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:19 В стране и мире
Видео
Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы
14:57 В стране и мире
Видео
В МВД раскрыли подробности задержания атаковавшего отдел полиции в Лисках
13:15 В стране и мире
Миллер заявил, что запасов газа в России хватит на 100 лет
10:49 Армия
Видео
Шойгу подарил свою фуражку ребенку, мечтающему стать десантником
12:44 В стране и мире
Видео
Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в ряде регионов РФ
Популярное
Видео
ВКС России запустили новую противоракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган: видео
Видео
Шойгу подарил свою фуражку ребенку, мечтающему стать десантником
Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции под Воронежем
Видео
Родственник жестоко убитой под Воронежем семьи назвал возможную причину конфликта
Видео
Опубликованы кадры подрыва двери отделения полиции под Воронежем
Видео
К атакованному отделению полиции под Воронежем прибыли взрывотехники ФСБ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.