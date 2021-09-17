И.о. главы минобороны Нидерландов подала в отставку после критики организации эвакуации из Афганистана

Исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд по примеру и.о. главы МИД Сигрид Кааг тоже решила покинуть свой пост из-за плохо организованной операции по эвакуации сотрудников из Афганистана.

Накануне Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) вынесла вотумы недоверия обоим политикам по данному поводу. Однако если Кааг поддержала решение парламента и объявила о своей отставке сразу же, то и.о. министра обороны Бейлевельд заявила, что вне зависимости от результатов голосования по ее кандидатуре, все равно останется на посту министра обороны.

Теперь, как сообщила Нидерландская телерадиокорпорация (NOS), Анк Бейлевельд все же приняла решение уйти в отставку сама на экстренном съезде партии «Христианско-демократический призыв», членом которой она сама и является.

Правительство Нидерландов на протяжении месяцев игнорировало экстренные запросы своего посольства в Кабуле об эвакуации местных сотрудников и их семей, сообщает газета Volkskrant. Оказавшаяся в распоряжении издания переписка сторон свидетельствует о том, что несмотря на срочные запросы, голландские власти до последнего дня откладывали решение об эвакуации афганских сотрудников своей дипмиссии. Помимо сотрудников посольства, в захваченной талибами* стране по-прежнему остаются и другие коренные граждане Афганистана, работавшие на Нидерланды, в том числе переводчики.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.