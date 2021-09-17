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Главкомы ВКС, ВМФ и Сухопутных войск проголосовали на выборах в Госдуму России

Андрей Аркадьев
15:09 17.09.2021
Главнокомандующие видами и командующих родами войск Минобороны России приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ.
Главкомы ВКС, ВМФ и Сухопутных войск проголосовали на выборах в Госдуму России
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков голосовал в Москве. На избирательном участке также голосуют слушатели Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных сил Российской Федерации».

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Герой РФ генерал армии Сергей Суровикин проголосовал на одном из избирательных участков в Москве. Там же проходит голосование военнослужащих командования Дальней авиации.

Главнокомандующий Военно-Морским флотом России адмирал Николай Евменов принял участие в выборах на участке для голосования в Санкт-Петербурге. Также проголосовали военнослужащие, гражданский персонал Главного командования ВМФ и курсанты Военно-морского политехнического института Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев проголосовал в подмосковной Власихе. Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков принял участие в голосовании на избирательном участке на базе отдельного гвардейского соединения ВДВ в подмосковной Кубинке.

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