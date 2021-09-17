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Возлюбленная Илона Маска купила авторское украшение у дизайнера из Москвы

Валентина Пескова
15:29 17.09.2021
Россиянка не знала, кому она выслала украшение, но позже поняла, что в одночасье стала знаменитой благодаря девушке главы Space X.
Возлюбленная Илона Маска купила авторское украшение у дизайнера из Москвы
© Фото: ImagePressAgency, face to face, Globallookpress
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Москвичка Cофия Павлова, которая создает украшения своими руками, абсолютно случайно обнаружила одно из них на девушке Илона Маска, канадской певице Граймс.

Как рассказала начинающая дизайнер в Facebook, она специализируется на диадемах, каффах и «ушках» в эльфийском стиле и выставляет их на продажу на платформу Etsy. Одни из ее авторских «ушек» не так давно приобрела на тот момент ей абсолютно неизвестная девушка из США. Украшение стоило всего около 50 долларов.

Дизайнер выслала заказанное украшение покупательнице и чуть позже получила от нее ссылку на официальный ролик журнала Vogue, в котором та самая девушка позирует во время подготовки к ежегодному балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. В этом году его темой стала «Американская независимость».

Когда россиянку просветили, что ее покупательница - 33-летняя канадская певица Граймс, которая к тому же является девушкой главы концерна Space X Илона Маска и матерью его сына, - дизайнер была в настоящем шоке. Как рассказала мастер, после мероприятия у нее за несколько часов купили еще четыре экземпляра такого же украшения.

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