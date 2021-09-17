ОПК Малый ракетный корабль «Град» спустили на воду Андрей Аркадьев По старой традиции о борт корабля разбили бутылку шампанского. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Татарстане на Зеленодольском заводе имени Горького спустили на воду малый ракетный корабль проекта 21631 «Град» типа «Буян-М», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. От имени Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова зеленодольских корабелов поздравил начальник управления кораблестроения ВМФ капитан 1 ранга Ильяс Шигапов. Он передал судостроителям слова Главкома ВМФ о том, что «очередной боевой корабль, оснащенный высокоточным оружием, построен зеленодольцами традиционно с высоким качеством и станет достойным пополнением для надводной составляющей Военно-Морского флота». «Корабли проекта 21631 на деле доказали свою высокую эффективность, действуя в составе ВМФ. Их характеристики проверены на практике. Развернутое серийное строительство малых ракетных кораблей проекта 21631 позволило заметно усилить потенциал надводных сил Военно-Морского Флота, который сегодня с честью выполняет задачи любо сложности», - сказано в поздравлении Евменова в адрес заленодольских судостроителей. По старой флотской традиции о борт корабля разбили бутылку шампанского. Лучшие работники завода получили награды. Малые ракетные корабли проекта 21 631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны. Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика