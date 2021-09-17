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Зенитчики армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы в Крыму: кадры учений

Кира Тило
03:00 17.09.2021
Расчеты ПВО армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы на полигоне Опук.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На межвидовом полигоне Опук в ходе тактического учения состоялись боевые стрельбы подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО) Армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

© Минобороны России

В рамках боевых стрельб расчеты зенитных ракетных систем (комплексов) «Оса» и «Стрела-10» успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали малогабаритные быстролетящие воздушные цели условного противника.

© Минобороны России

Специальные мишени позволили зенитчикам отработать широкий спектр учебных упражнений по обнаружению, распознаванию, сопровождению и уничтожению средств воздушного нападения.

Помимо этого, военнослужащие отработали навыки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

По замыслу учений, БПЛА условного противника направлялись в сторону позиций подразделения и были обнаружены средствами разведки системы ПВО. После чего были уничтожены боевым расчетом зенитной установки ЗУ-23-2 на базе автомобиля КаМАЗ.

© Минобороны России

В ходе учения, к которым привлекалось свыше 100 военнослужащих и около 20 единиц техники, военнослужащие боевых расчетов успешно поразили все воздушные цели, показав хороший уровень профессионализма и слаженности экипажей.

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