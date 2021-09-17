Зенитчики армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы в Крыму: кадры учений
Расчеты ПВО армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы на полигоне Опук.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Зенитчики армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы в Крыму: кадры учений
Расчеты ПВО армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы на полигоне Опук.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
|
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