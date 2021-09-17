Армия Зенитчики армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы в Крыму: кадры учений Кира Тило Расчеты ПВО армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы на полигоне Опук. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На межвидовом полигоне Опук в ходе тактического учения состоялись боевые стрельбы подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО) Армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ). © Минобороны России В рамках боевых стрельб расчеты зенитных ракетных систем (комплексов) «Оса» и «Стрела-10» успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали малогабаритные быстролетящие воздушные цели условного противника. © Минобороны России Специальные мишени позволили зенитчикам отработать широкий спектр учебных упражнений по обнаружению, распознаванию, сопровождению и уничтожению средств воздушного нападения. Помимо этого, военнослужащие отработали навыки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. По замыслу учений, БПЛА условного противника направлялись в сторону позиций подразделения и были обнаружены средствами разведки системы ПВО. После чего были уничтожены боевым расчетом зенитной установки ЗУ-23-2 на базе автомобиля КаМАЗ. © Минобороны России В ходе учения, к которым привлекалось свыше 100 военнослужащих и около 20 единиц техники, военнослужащие боевых расчетов успешно поразили все воздушные цели, показав хороший уровень профессионализма и слаженности экипажей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика