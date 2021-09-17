В стране и мире Путин назвал главный итог присутствия американских войск в Афганистане Алена Миронова Президент России обратил внимание на то, что Афганистан оказался в разрухе. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sra Taylor Crul, U.S. Air, Globallookpress Читайте нас на: Целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов, брошенный странами Запада при эвакуации, остался в Афганистане. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Что касается оружия, то это, пожалуй, единственное, чем талибы* разжились, что талибы* получили после 20-летнего присутствия западной коалиции в Афганистане. В этом, кстати, ничего хорошего нет», - отметил глава государства. Российский лидер добавил, что в остальном же страна оказалась в состоянии полной экономической, а также социальной разрухи. * «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика