Привитым российской вакциной «Спутник V» разрешили въезд в Эстонию
Как отмечает департамент здравоохранения, Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной.
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Гражданам, привитым российской вакциной «Спутник V», разрешили въезд на территорию Эстонии.
«Соответствующее решение департамента здоровья Эстонии распространяется на вакцину "Спутник V"», - сообщили РИА Новости в посольстве Эстонии в Москве.
Ранее в Департаменте здравоохранения Эстонии разрешили прибывающим в страну гражданам подтверждать отсутствие инфекции любыми вакцинами, официально используемыми в разных странах.