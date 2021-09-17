Армия Минометчики залповым огнем разнесли на куски мишени в Амурской области Тимур Шерзад Чтобы не попасть под ответный огонь, быстро перевели минометы в походное положение и покинули позиции. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Для поиска наступающих пехотных групп условного противника артиллеристы Восточного округа задействовали беспилотники «Орлан». Определив координаты целей, в дело вступили расчеты минометных комплексов «Сани». Военнослужащие выполнили серию залпов - 500 выстрелов за пять минут, уничтожив все цели на полигоне. А чтобы не попасть под ответный огонь, быстро перевели минометы в походное положение и покинули позиции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика