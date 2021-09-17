Минометчики залповым огнем разнесли на куски мишени в Амурской области
Чтобы не попасть под ответный огонь, быстро перевели минометы в походное положение и покинули позиции.
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Для поиска наступающих пехотных групп условного противника артиллеристы Восточного округа задействовали беспилотники «Орлан».
Определив координаты целей, в дело вступили расчеты минометных комплексов «Сани».
Военнослужащие выполнили серию залпов - 500 выстрелов за пять минут, уничтожив все цели на полигоне. А чтобы не попасть под ответный огонь, быстро перевели минометы в походное положение и покинули позиции.