РВИО опубликовало документы о жестокой депортации немцев из послевоенной Польши

Российское военно-историческое общество опубликовало документы о массовой депортации немцев из послевоенной Польши. Материалы можно найти на портале История.РФ.

Согласно данным РВИО, 75 лет назад, в сентябре 1946 года, правительство Польши издало декрет «об отделении немцев от польского народа».

Как отмечается, на конференциях глав антигитлеровской коалиции были приняты решения об изменении границ Германии, а также о депортации немцев из Польши для «долгосрочного и стабильного национально-территориального размежевания в Центральной и Восточной Европе, а также воссоздания Польши как мононационального государства».

«Хорошо известно, что депортация немцев с территорий, переданных в 1945 году под управление польской администрации, сопровождалась массовым насилием поляков в отношении немецкого гражданского населения», - отмечается в публикации.

В РВИО подчеркнули, что опубликованные архивные документы свидетельствуют о том, что советское правительство было «весьма обеспокоено неспособностью польских властей обеспечить выполнение решений Потсдамской конференции об организованном и гуманном переселении немцев» и пыталось побудить правительство Польши к решительному пресечению актов насилия в своей зоне ответственности.

В организации добавили, что работа по публикации документов, касающихся всех аспектов истории Великой Отечественной войны, будет продолжена.