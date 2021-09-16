В стране и мире Заседание глав государств-членов ОДКБ началось в Таджикистане Егор Левин Павел Ремнев От России на встрече лично присутствуют министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин примет участие по видеосвязи. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Заседание глав государств-членов ОДКБ началось в Душанбе в Таджикистане. Главы большинства стран очно выступят на мероприятии. Заседание пройдет во Дворце наций - официальной резиденции президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который лично встречает важных гостей. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В мероприятии с помощью видеосвязи также примет участие президент России Владимир Путин. От России также принимают участие министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Представители стран-участниц обсудят обстановку в Афганистане - по-настоящему важную проблему для ОДКБ. Афганистан обладает очень протяженной границей с Таджикистаном, которая проходит по труднодоступной местности, на территории которой могут находиться представители захватившего власть в стране «Талибана»*. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Для этого проводятся совместные учения на территории Таджикистана, в России пройдут учения на полигоне Донгуз. *«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика