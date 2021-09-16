В США не подтвердили возможность поставок Украине систем ПРО «Железный купол»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию о возможности предоставления Украине систем ПРО «Железный купол». Она сослалась на недостаток информации.

«Мне необходимо проверить эту информацию с членами моей команды», - ответила Псаки на брифинге.

Ранее в газете Politico появилась информация, что ряд членов Конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем ПВО и ПРО, включая «Железный купол», которой сейчас пользуется армия США.