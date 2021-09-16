В Хабаровске впервые провели операцию на мозге пациенту с эпилепсией

В Хабаровске впервые провели операцию на мозге для лечения эпилепсии. Раньше жители Дальнего Востока могли сделать ее только в столице или Новосибирске, причем своей очереди некоторые ждали более 15 лет.

Операцию провели 31-летнему пациенту, страдающему от эпилепсии с детства. От судорожных приступов таблетки перестали помогать еще несколько лет назад. Единственным способом навсегда избавиться от приступов было лечь на операционный стол.

Уникальная операция прошла под руководством главного нейрохирурга России Владимира Крылова. Чтобы избавить пациента от эпилептических приступов, медики сначала проводят трепанацию черепа, а после - удаляют височные доли в коре головного мозга. Весь процесс занимает не более двух часов.

«Наша задача – удалить участок головного мозга, который является причиной возникновения приступов. Мы полагаем, что будем в дальнейшем наблюдать этого пациента. И я не исключаю, что ему потребуется еще один из видов хирургического вмешательства», - отметил главный нейрохирург Минздрава России Владимир Крылов.

Неправильное формирование коры головного мозга спровоцировало неврологическое заболевание. Перед операцией хабаровские нейрохирурги наблюдали за мозгом пациента более трех суток. В отдельной палате под присмотром специалистов ему пришлось непрерывно носить на голове сетку с нейродатчиками, которые отображают на специальном экране частоту приступов, а также их продолжительность.

«Пациентам таким отменяют противосудорожную терапию за несколько дней. За 3 дня - за сутки. Нужно, чтобы во время исследования мы зафиксировали этот эпиприпадок», - рассказала медсестра Екатерина Шмакова.

Пока Павел Горбунов чувствует слабость. Ему сложно говорить и ходить на прогулки, но это дело времени. Молодой организм хорошо перенес сложнейшую операцию на мозге. Теперь у мужчины начинается новая жизнь – без приступов, судорог и вегетативных расстройств.

«У меня эта болезнь - эпилепсия началась с 8 лет. В 96-м переболел гриппом. И вот с 98-го началось. Мама у меня волновалась. А вот я не волновался», - поделился пациент Павел Горбунов.

На сегодняшний день в регионе заработал пилотный проект от Минздрава. Ежегодно хабаровские медики будут проводить три тысячи операций по прекращению эпилептических припадков.