Маленькая косатка застряла на мели в бухте Гертнера под Магаданом
Спасатели и волонтеры помогают косатке, застрявшей на берегу моря в Магадане.
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Утром в четверг на территории Магаданской области у морского берега обнаружили косатку, которая не может самостоятельно уйти в воду. Животное увидели беспомощно барахтающимся в бухте Гертнера.
Для помощи косатке на место прибыли спасатели регионального МЧС, пожарные, поисково-спасательная служба мэрии Магадана, а также волонтеры. В настоящее время все задействованные люди орошают млекопитающее водой и стараются вытолкнуть в море.
Соответствующая информация сообщается на сайте главного управления МЧС России по Магаданской области. Для помощи касатке на берегу от Магаданского пожарно-спасательного гарнизона привлечено девять единиц техники.