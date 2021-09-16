Маленькая косатка застряла на мели в бухте Гертнера под Магаданом

Утром в четверг на территории Магаданской области у морского берега обнаружили косатку, которая не может самостоятельно уйти в воду. Животное увидели беспомощно барахтающимся в бухте Гертнера.

Для помощи косатке на место прибыли спасатели регионального МЧС, пожарные, поисково-спасательная служба мэрии Магадана, а также волонтеры. В настоящее время все задействованные люди орошают млекопитающее водой и стараются вытолкнуть в море.

Соответствующая информация сообщается на сайте главного управления МЧС России по Магаданской области. Для помощи касатке на берегу от Магаданского пожарно-спасательного гарнизона привлечено девять единиц техники.