Китайский корабль «Шэньчжоу-12» отделился от модуля для возвращения на Землю

Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» вместе с экипажем отделился от космической станции и возвращается на Землю, сообщает Global Times в Twitter. Известно, что экипаж в составе трех человек находился на орбите 90 дней.

По сообщениям прессы, космонавты поставили рекорд по длительности пребывания китайских астронавтов за один полет. Согласно данным, первый выход в космос экипаж сделал 4 июля впервые за последние 13 лет.

Также сообщается, что космонавты провели успешную состыковку и доставили материалы с грузового корабля «Тяньчжоу-2».