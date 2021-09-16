Китайский корабль «Шэньчжоу-12» отделился от модуля для возвращения на Землю
По данным прессы, пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» отделился от станции «Тяньгун» и возвращается на Землю.
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Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» вместе с экипажем отделился от космической станции и возвращается на Землю, сообщает Global Times в Twitter. Известно, что экипаж в составе трех человек находился на орбите 90 дней.
По сообщениям прессы, космонавты поставили рекорд по длительности пребывания китайских астронавтов за один полет. Согласно данным, первый выход в космос экипаж сделал 4 июля впервые за последние 13 лет.
Также сообщается, что космонавты провели успешную состыковку и доставили материалы с грузового корабля «Тяньчжоу-2».