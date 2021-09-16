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Китайский корабль «Шэньчжоу-12» отделился от модуля для возвращения на Землю

Кира Тило
05:46 16.09.2021
По данным прессы, пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» отделился от станции «Тяньгун» и возвращается на Землю.
Китайский корабль «Шэньчжоу-12» отделился от модуля для возвращения на Землю
© Фото: Jin Liwang XinHua Globallookpress
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Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» вместе с экипажем отделился от космической станции и возвращается на Землю, сообщает Global Times в Twitter. Известно, что экипаж в составе трех человек находился на орбите 90 дней.

По сообщениям прессы, космонавты поставили рекорд по длительности пребывания китайских астронавтов за один полет. Согласно данным, первый выход в космос экипаж сделал 4 июля впервые за последние 13 лет.

Также сообщается, что космонавты провели успешную состыковку и доставили материалы с грузового корабля «Тяньчжоу-2».

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