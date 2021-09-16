Миротворцы РФ провели тренировки по обороне на 27-ми наблюдательных постах в Карабахе

В рамках планового занятия по боевой подготовке российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели комплексную тренировку по предотвращению возможных нарушений и обеспечению безопасности на 27-ми наблюдательных постах. В ходе тренировки личный состав отработал вопросы по предотвращению провокационных действий, отражению нападения на наблюдательный пост.

При получении сигнала миротворцы в кратчайшее время выполнили действия при выходе из места расположения, заняли оборону на заранее оборудованных позициях. Для усиления обороны поста были задействованы дежурные подразделения на бронетранспортерах БТР-82А.

В свою очередь военные медики из состава медицинского отряда специального назначения миротворческого контингента отработали нормативы по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации условно раненного военнослужащего.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Помимо контроля за обстановкой в зоне ответственности, личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке осуществляет мероприятия боевой подготовки и проводит тренировки.