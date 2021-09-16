Шумные улицы и полные прилавки: как оживает сирийский Деръа после сдачи боевиков из мятежного района

Земляная насыпь, ранее являвшаяся линией фронта, долгие годы отделяла мятежный район Деръа Аль-Баляд от мирной части города. Бандформирования здесь сопротивлялись правительственным войскам с самого начала гражданского конфликта. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон приложили немало усилий, чтобы убедить боевиков сложить оружие и пройти процедуру легализации и возврата к нормальной жизни.

В этом лагере проживают как раз те, кто покинул родные дома, спасаясь от бесчинств террористов. За годы конфликта число беженцев достигло 20 тысяч человек. Конечно многие хотят вернуться обратно. После полного разминирования дорога на Аль-Баляд будет полностью открыта, и люди ждут этого дня с нетерпением.

«Я даже не помню, сколько лет прожила под гнетом боевиков. Все мои дети выросли за это время. Муж до сих пор там, его заставили помогать захватчикам. Я слышала, что сейчас боевики сдают оружие, кто-то уезжает. Я хочу вернуться домой. Думаю, сейчас возможно сделать это», - поделилась планами Фатима Халди.

А на улицы, которые уже обследованы, постепенно возвращается спокойная жизнь. Открываются рынки и магазины. В лавочки, хоть и опозданием, спешат дети: нужно успеть купить школьные принадлежности, ведь учебный год уже начался, но еще неделю назад нужной продукции на прилавках не было.

Витрины магазинов здесь больше десяти лет пустовали, а сейчас от обилия товаров глаза разбегаются. Раньше, чтобы купить суповой набор и десяток яиц, приходилось тратить целый день в поисках магазина. Сейчас все товары в одном месте. Люди уже забыли, что такое возможно.

«Мне еще нужно купить что-то сладкое внукам. Знаете, война нас сильно потрепала. Они совсем маленькие, не видели нормальной жизни. Но сейчас пришло их время жить по-настоящему», - рассказал местный житель.

Снова появился и бензин на заправках. Эти резервуары долго не наполняли топливом. И сейчас для местных властей это важная стратегическая задача, которую нужно решать незамедлительно. Ведь без горючего нет жизни, особенно в округе, в которой пока не работают предприятия и все товары привозные.

«Бензин, мазут - теперь все есть. А вот раньше были проблемы. В наш город просто не привозили топливо, потому что это было опасно. Здесь до бывшей линии фронта - триста метров, сами знаете», - описал директор автозаправочной станции Ассан Хассан.

С каждым днем эти еще недавно пустынные улицы все больше наполняются звуками мирной жизни - громче кричат зазывалы-торговцы, рычат двигатели машин и мопедов. Город становится комфортным и безопасным местом для тех, кто не хотел войны и кто, благодаря усилиям наших военнослужащих, снова может вернуться в родной дом.